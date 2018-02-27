أمين "الشئون الإسلامية": الإرهاب أصبح صناعة وهناك من يموله من أفراد ودول

طالب الدكتور أحمد على عجيبة، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومقرر مؤتمر المجلس، بالوقوف صفًا واحدًا فى مواجهة قوى الشر والإرهاب.

وأضاف خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولى الثامن والعشرون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، أن موضوع الارهاب ومخاطره رغم كثرة المنتديات والفعاليات لبحثه استجد عليها أن الإرهاب اصبح صناعة وأصبح هناك من يموله من قبل أفراد ودول ما دعى لعقد مؤتمر لفضح ألاعيب ومخططات صناع الإرهاب.

وأوضح أن العالم يعانى الآن من مخاطر الإرهاب لامتداده ليشمل كل دول العالم وأثر على الأمن والتنمية والاستقرار والحياة.

ولفت الى ان خسائر الارهاب وصلت الى 800 مليار دولار لما يزيد عن 140 دولة، ما يحتم عليا ان نتكاتف كدول وافراد ومنظمات.

وشدد على ان خطورة وما شهدناه من ارهاب لافتا الى نجاح الجيش والشرطة فى محاربة الدولة للارهاب بسيناء وفى قطاعات اخرى بمصر.

واشار الى ان مؤتمر الاوقاف استضاف رجال الاعلام والدين والسياسة والعسكرية، ومختلف العلوم للوصول الى صيغة مشتركة ووجهة نظر موفقة فى محاربة الارهاب.