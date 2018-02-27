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"أمن الإسكندرية": تأثر العقار المجاور للمنهار بفعل الأمطار وإخلائه

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:24 ص
"أمن الإسكندرية": تأثر العقار المجاور للمنهار بفعل الأمطار وإخلائه عقار منهار - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية إن العقار الذى سقط نتيجة الأمطار الغزيرة نتج عنه حدوث شروخات بالعقار المجاور رقم 31 المكون من طابقين مساحته 40 مترًا تقريبًا.. بناء قديم يقطنه أسرتين.. وتم الإخلاء من السكان بدون المنقولات وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحريات اللازمة.

 

وتم تحرير حضر رقم 2018/1781 إدارى باب شرقى والذى أسفر عن: وفاة "الابن" محمد فرج غازى محمد سن 29 نجل قاطن الشقة "معاق ذهنيا" عقب وصوله مستشفى جمال عبد الناصر متأثرا بإصابته، وإصابة والده ووالدته بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحسنت حالة الابنة.

 

وكانت قد شهدت منطقة الحضرة بالإسكندرية سقوط عقار قديم به أسرة واحدة مكونة من 4 أفراد ووفاة أحد أفرادها فور وصوله إلى المستشفى وذلك بسبب غزارة الأمطار التى شهدتها المحافظة مساء أمس.


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