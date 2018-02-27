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"أكسبو لينك" تستقبل وفدا موريتانيا مطلع مارس لبحث دعم الصادرات الطبية المصرية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 03:45 م
"أكسبو لينك" تستقبل وفدا موريتانيا مطلع مارس لبحث دعم الصادرات الطبية المصرية خالد الميقاتى رئيس مجلس إدارة الجمعية





هانى الحوتى
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تستقبل جمعية المصدرين المصريين "أكسبو لينك" فى الفترة من 3 آلى 6 مارس المقبل وفد من موريتانيا يضم عدداً من رجال الأعمال و8 شركات متخصصة فى قطاع المستلزمات الطبية و الأدوية، فيما يترأس الوفد الموريتانى السفير ماجد مصلح سفير مصر فى موريتانيا.

 

وأشارت الجمعية فى بيان لها صباح اليوم، آلى أن اللقاء يستهدف عقد صفقات تصديريه للمنتجات الطبية المصرية كالأدوية و المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أنه يجرى فى الوقت الحالى الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باللقاء.

 

وأشار المهندس خالد الميقاتى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه تم ترتيب لقاءات ثنائية لـ18 شركة مصرية متخصصة فى أدوية " السكر، الضغط، أمراض القلب، و المحاليل الطبية"، وآخرى متخصصة فى مستلزمات المعامل الطبية، وغيرها متخصصة فى مستلزمات تجهيز و فرش المستشفيات، بهدف توفير كل الاحتياجات للوفد الموريتانى، فيما سيعقب اللقاءات الثنائية زيارات ميدانيه لتلك المصانع فى الفترة من 4 آلى 6 مارس المقبل.

 

 

 


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