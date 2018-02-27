أسعار النفط اليوم الثلاثاء 27-2-2018 برنت يسجل 67.40 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء27-2-2018، حيث انخفض خام القياس العالمى مزيج برنت ليسجل 67.40 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 63.76 دولار للبرميل.

وجاء انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة إنتاج الولايات المتحدة، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط فى العالم بحلول 2019 على الأكثر مع استمرار ازدهار قطاع النفط الصخرى فى البلاد.

ارتفاع إنتاج الخام الأمريكى



وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذى للوكالة فى طوكيو، إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للخام "بالتأكيد فى العام المقبل" إن لم يكن هذا العام، مضيفا :"نمو النفط الصخرى الأمريكى قوى جدا، الوتيرة قوية جدا... الولايات المتحدة ستصبح منتج النفط الأول فى وقت قريب".

وارتفع مستوى إنتاج الخام الأمريكى فوق 10 ملايين برميل يوميا أواخر العام الماضى للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضى لتتفوق بذلك الولايات المتحدة على السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فى وقت سابق من هذا الشهر، إن إنتاج الولايات المتحدة سيتجاوز 11 مليون برميل يوميا بحلول أواخر 2018. وسيقود هذا الولايات المتحدة إلى التفوق على روسيا أكبر منتج للخام فى العالم، والتى تضخ إمدادات دون هذا المستوى بقليل.

وأوضح بيرول أنه لا يتوقع بلوغ الإنتاج الأمريكى مستوى الذروة قبل 2020 ولا يتوقع تراجعا فى السنوات الأربع إلى الخمس التالية.

تأتى زيادة الإمدادات الأمريكية فى الوقت الذى يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على الارتفاع.

وتتزايد صادرات الخام الأمريكى، بما فى ذلك إلى الأسواق الآسيوية الأكبر والأسرع نموا فى العالم، مما يقلص الحصة السوقية لروسيا وأوبك.

فى الوقت ذاته، هبط صافى الواردات الأمريكية من النفط الخام الأسبوع الماضى بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 4.98 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة تسجيل البيانات فى 2001، وهو ما يسلط الضوء على مزيد من التآكل فى سوق ظلت أوبك تعتمد عليها لعقود.

وقال بيرول إن نمو الإنتاج ليس قويا فى الولايات المتحدة وحدها مشيرا إلى كندا، والنفط الرملى على وجه الخصوص، والمشروعات البحرية البرازيلية. هذا محركان رئيسيان لقيادة الإنتاج من خارج الولايات المتحدة.

وبشأن الطلب، أكد بيرول أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا بنحو 1.4 مليون برميل يوميا فى 2018.

منتجو النفط يسعون لاستقرار السوق



قال وزير الطاقة الجزائرى مصطفى قيطونى، إن منتجى النفط يسعون إلى استقرار السوق وإنهم سيلتقون فى الرياض فى أبريل لمناقشة الجهود الجارية لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار، قائلا:"نسعى للاستقرار.. المسألة لا تقتصر على السعر لكن أيضا التوازن بين المنتجين والمستهلكين".

وأضاف:"سيكون هناك اجتماع فى الرياض فى أبريل سنناقش السياسة، نحتاج إلى موقف مشترك لمعرفة ما يمكننا القيام به".