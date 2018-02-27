أستاذ إعلام: الإنترنت أصبح أداة فاعلة فى يد الجماعات المتطرفة والإرهابيين







كتب لؤى على وإسماعيل رفعت - تصوير محمد الحصرى

أكد الدكتور سامى الشريف أستاذ الإعلام، أن داعش ترسل 90 ألف رسالة تشددية يومية عبر منصات التواصل الإعلامى، مضيفا أن الإعلام الجاهل أفضل صديق للإرهاب، مؤكدا أن الإعلام يسعى إلى نشر أخبار الجماعات لتحقيق مشاهدة، كما يرقد الإرهاب خلف الإعلام لنشر أفكاره.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة السادسة بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولى الثامن والعشرون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، أن النيو ميديا وشبكة الإنترنت أصبحت أداة فاعلة فى يد الجماعات المتطرفة والإرهابيين.

وأشار الشريف، إلى أن عدد من يستخدمون فيس بوك بانتظام فى مصر 37 مليون مواطن، وفى السعودية 18 مليون وفى الجزائر 33٪ مضيفا أن هذه الملايين تشاهد هذه النيو ميديا التى لا يحكمها أى ضابط، وتنشر دون ضابط أو رابط.

وقال الشريف، لازلنا فى إعلامنا نتحدث عن أنفسنا بينما الغرب يبث مسميات إسلامية مثل الجهاد ويعتبرها إرهاب.



















































