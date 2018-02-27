video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ إعلام: الإنترنت أصبح أداة فاعلة فى يد الجماعات المتطرفة والإرهابيين

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:41 م
أستاذ إعلام: الإنترنت أصبح أداة فاعلة فى يد الجماعات المتطرفة والإرهابيين جانب من المؤتمر





كتب لؤى على وإسماعيل رفعت - تصوير محمد الحصرى
إضافة تعليق

أكد الدكتور سامى الشريف أستاذ الإعلام، أن داعش ترسل 90 ألف رسالة تشددية يومية عبر منصات التواصل الإعلامى، مضيفا أن الإعلام الجاهل أفضل صديق للإرهاب، مؤكدا أن الإعلام يسعى إلى نشر أخبار الجماعات لتحقيق مشاهدة، كما يرقد الإرهاب خلف الإعلام لنشر أفكاره.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة السادسة بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدولى الثامن والعشرون تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعنوان "صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها"، أن النيو ميديا وشبكة الإنترنت أصبحت أداة فاعلة فى يد الجماعات المتطرفة والإرهابيين.

وأشار الشريف، إلى أن عدد من يستخدمون فيس بوك بانتظام فى مصر 37 مليون مواطن، وفى السعودية 18 مليون وفى الجزائر 33٪ مضيفا أن هذه الملايين تشاهد هذه النيو ميديا التى لا يحكمها أى ضابط، وتنشر دون ضابط أو رابط.

وقال الشريف، لازلنا فى إعلامنا نتحدث عن أنفسنا بينما الغرب يبث مسميات إسلامية مثل الجهاد ويعتبرها إرهاب.

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (1)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (2)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (3)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (4)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (5)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (6)

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (7)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (8)

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (9)

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (10)

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (11)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (12)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (13)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (14)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (15)

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (16)

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (17)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (18)

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (19)
 

 

مؤتمر صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها (20)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس "دينية البرلمان": كل ما ينال من الدولة الوطنية هو ضد الدين والإنسانية

أمين "البحوث الإسلامية" يبحث التعاون العلمى مع رئيس مجلس مسلمى كينيا

أمين عام دار الفتوى بأستراليا يثمن جهود شيخ الأزهر ويطالب بإنشاء فرع للمنظمة

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

السيسى

الارهاب



لا تفوتك
الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

الحبس 6 أشهر للفنانة شيرين عبد الوهاب بقضية "تصريحات البلهارسيا"

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

ميسى وسواريز أفضل الثنائيات فى 2018.. محمد صلاح وفيرمينو الخامس

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة