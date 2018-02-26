30 مايو..الحكم على المتهمين بقتل أمين شرطة باقتحام قسم النهضة بأحداث يناير

30 مايو..الحكم على المتهمين بقتل أمين شرطة باقتحام قسم النهضة بأحداث ينايرالإثنين، 26 فبراير 2018 08:23 م
المحكمة حجزت القضية للحكم - أرشيفية
كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية تأجيل محاكمة 8 متهمين باقتحام قسم شرطة النهضة إبان ثورة 25 يناير 2011 ، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة الى جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم.
وأسندت النيابة الى المتهمين اتهامات : القتل العمد والشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية مواد مشتعلة واقتحام قسم شرطة النهضة والتعدى على الضباط وأفراد الشرطة وقطع الطريق العام واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
إضافة تعليق
فيديو.. حصاد الجولة الـ26 بالدورى.. 7 نقاط تفصل الأهلى عن التتويج باللقب الأربعين.. الزمالك يحقق الانتصار الخامس.. الإسماعيلى يواصل التراجع.. كاسونجو يخطف الأضواء بالهدف الثامن.. والخطر يحاصر زعيم الثغر
الجرائم تلاحق ديكتاتور أنقرة الدموى.. روسيا تفضح أردوغان بعد اتهام تونس له بتمويل الإرهاب.. موسكو تتبرأ من شحنة سلاح: مملوكة لتركيا ولا روس بين طاقمها.. وتقارير: تضم متفجرات و9 حاويات عسكرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة