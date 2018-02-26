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30 مايو..الحكم على المتهمين بقتل أمين شرطة باقتحام قسم النهضة بأحداث يناير

الإثنين، 26 فبراير 2018 08:23 م
30 مايو..الحكم على المتهمين بقتل أمين شرطة باقتحام قسم النهضة بأحداث يناير المحكمة حجزت القضية للحكم - أرشيفية





كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية تأجيل محاكمة 8 متهمين باقتحام قسم شرطة النهضة إبان ثورة 25 يناير 2011 ، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة الى جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم.
 
وأسندت النيابة الى المتهمين اتهامات : القتل العمد والشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية مواد مشتعلة واقتحام قسم شرطة النهضة والتعدى على الضباط وأفراد الشرطة وقطع الطريق العام واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
 

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