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24 سبتمبر أولى جلسات نظر طعن المتهمين فى قضية رشوة وزارة الزراعة

الإثنين، 26 فبراير 2018 05:54 م
24 سبتمبر أولى جلسات نظر طعن المتهمين فى قضية رشوة وزارة الزراعة محكمه النقض





كتبت هدى أبو بكر
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حددت محكمة النقض جلسة 24 سبتمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من رئيس الإدارة المركزية عن حماية الأراضى بوزارة الزراعة وآخر على حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات لكليهما، وذلك أمام الدائراة 2 ب بمحكمة النقض

وكانت الدائرة 17 جنايات شمال الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه، قضت بمعاقبة المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية عن حماية الأراضى بوزارة الزراعة، والمتهم الثالث مسعد محمود، بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، وتغريمهما مبلغ 200 ألف جنيه فى القضية رقم 2763 الدقى لسنة 2016، المعروفة بـ"رشوة وزارة الزراعة"، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهم الثانى محمود أبو العز، والمتهم الرابع أبو العز إبراهيم، من العقوب

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى أثناء تقاضيه رشوة 50 ألف جنيه من شركة، مقابل تسهيل إجراءات لصالحها فى وزارة الزراعة وكشفت التحقيقات عن ضلوع 3 متهمين آخرين فى الواقعة.

 

 


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محكمة النقض

فساد الزراعة



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