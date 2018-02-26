2278 طالبة وطالبة يتقدمون للمشروع القومي لإكتشاف الموهوبين رياضيا بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

نفذت مديرية التربية والتعليم بدمياط المشروع القومي لاكتشاف الموهبين ، تحت رعاية رئيس الجمهورية واشراف هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و بتوجيهات الدكتور اسماعيل طه محافظ دمياط.

انطلقت المبادرة بمركز شباب دمياط بمشاركة 620 طالب وطالبة من مدارس الادارات التعليمية المختلفة ، وبدأت الاختبارات منذ الثامنة صباحا بقياس الوزن والطول ثم توقيع الكشف الطبي علي الطلاب ثم اختبارات القدرات ويبدأ توزيع الطلاب علي الألعاب الذين قاموا باختيارها لاستكمال الاختبارات .

ومن جانبه أكد أحمد عبد السلام موجة عام التربية الرياضية و رئيس اللجنة المشرف علي المشروع بدمياط ان عدد المتقدمين للمشروع 2278 طالبة وطالبة أدى منهم اليوم الاختبارات 620 طالب وطالبة وانه تم تخصيص 5 مواقع لاختبارات مركز شباب دمياط وكفر سعد وفارسكور وميت الخولي ودمياط الجديدة لإجراء اختبارات 9 العاب يضمها المشروع كرة يد وسلة ومصارعة وتايكندو ورفع أثقال وملاكمة وتنس طاولة وجودو والعاب قوي وتم تخصيص يومين لكل موقع بواقع 4 العاب في اليوم الأول و5 العاب في اليوم الثاني. ومن ناحية اخري كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عزة بصل رئيس الوحدة المحلية بقرية البستان التابعة لمركز دمياط بإعتبارها نموذج مشرف للنزاهه وتعاونها مع رجال الرقابة الإدارية برئاسة العميد محمد نجيب وابلاغها عن قيام أحد المواطنين بعرض مالي عليها كرشوه لإنهاء تراخيص مخالفة .



ووجه المحافظ الشكر لها معبرا عن آمله من كافة العاملين بالإدارة المحلية أداء أعمالهم بكل نزاهه ، كما تقدم بالشكر الهيئة الرقابة الإدارية على التعاون المشترك الغير مسبوق فى كل الأعمال التى تدور في المحافظة لمتابعتها وإيجاد حلول لها .



مؤكدا على عزم المحافظة والرقابة الإدارية على اقتلاع جذور اى فساد بالمحافظة حفاظا على حقوق المواطنين .

من ناحية أخري عقد التعليم المزدوج بمديرية التربية والتعليم بدمياط بروتوكول تعاون مع رئيس مجلس إدارة مصنع هانو للملابس الرياضية والداخلية والجوارب برأس البر.

يأتى ذلك في إطار تعليمات السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ويهدف البروتوكول الى توفير 75 فرصة تدريبية بالمصنع لطلاب مهنة الملابس بالتعليم المزدوج بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بدمياط.



وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط قد إستحدثت تخصص صناعى ( ملابس جاهزة ) بمدرسة دمياط الصناعية بنات، وقسم (مساعد فنى إدارى) بمدرسة دمياط الفنية التجارية المتقدمة ومدرسة الزرقا الفنية التجارية، وقسم (سكرتارية طبية) بمدرسة فارسكور الفنية التجارية والفنية للتعليم والتدريب المزدوج، حيث تم تشكيل لجنة من التوجيه المختص العلمى والعملى والوحدة الاقليمية المسئولة عن توفير الفرص التدريبية لكل التخصصات والحصول على موافقة الشركات والمصانع والمؤسسات المخصصة لتدريب الطلبة، وموافقة هيئة الأبنية التعليمية على المبنى المخصص لذلك.