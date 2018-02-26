وفاه متسول داخل حديقة الشلالات بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر
عثرت الأجهزة الأمنية الإسكندرية على جثة شخص داخل حدائق الشلالات ،دائرة باب شرقي بالانتقال والفحص تبين وجود جثة شخص " مجهول" في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه ومسجي علي ظهره بين الاشجار بالحدائق محل البلاغ ، وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية .
وتلقي اللواء مصطفي النمر مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية اخطارا من مامور باب شرقى وبسؤال احمد جابر مسئول امن الحديقة ، ايد ماجاء بالمعاينه واضاف ان المتوفي من معتادي التسول بالمنطقة ولم يتهم احدا بالتسبب في وفاته، تم اخطار النيابة العامة، وتم نقل الجثة لمشرحة الاسعاف، وتم اخطار قسم الادلة الجنائية.
وتم تكليف ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة .وتحديد شخصية المتوفي ، تحرر المحضر رقم 2018/1777 اداري باب شرقي ،وجاري العرض علي النيابة.
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بواسطة:
مصطفى خطاب
فاضل خطوة يااستاذ
الصحفى الشاطر يتوقع ماوراء الخبر والمفروض يبقى فيه متابعة للحالة بعيدا عن سبب الوفاة اذا كانت طبيعية طبعا لكن ياريت نشوف ثروته ونتوقع ان يكون مبلغ مستفز لكل من يتعاطف مع مثل هؤلاء المتسولين الذين يعيشون عالة على المجتمع
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بواسطة:
مصري بالخارج
هو في دار الحق الآن
ولما لا يكون مات جوعا..
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بواسطة:
وليد التطاوي
نتيجة البرد والجوع ومئات المشردين ينامون علي محطات الترام وياكلون الزباله
متي تهتم الدوله بالمشردين العواجيز