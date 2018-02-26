وزير الصناعة يؤكد أهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى فى النهوض بالاقتصاد







كتب إسلام سعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التعليم الفنى والتدريب المهنى يعد أحد أهم اهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، وأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، لافتا ان التعليم الفنى والتدريب المهنى يسهم فى دعم منظومة التنمية التكنولوجيه الحديثه، و توفير العمل اللائق والمستدام للشباب بالإضافة إلى رفع تنافسية الانتاج الصناعى وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات حفل "التميز الصحفى" الذى نظمته نقابة الصحفيين لتكريم المشاركين والفائزين في مسابقة "فنون التغطية الصحفية لقضايا للتعليم الفنى والتدريب المهنى" والتى عقدت فى إطار تنفيذ برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى- المرحلة الثانية، الذى يتم تنفيذه بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وممثل الاتحاد الأوروبى.





وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى بهدف تحسين مخرجات التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر بما يتواكب مع المستويات العالمية لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في مصر وتصدير عمالة ماهرة تلبى احتياجات الأسواق الخارجية، لافتا في هذا الصدد الى التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، و التعاون مع شركاء التنمية الدوليين كالاتحاد الاوروبى في هذا المجال.

وقال إن الوزارة تستهدف تطوير هذا القطاع من خلال تطوير المناهج التعليمية والتدريبية لتتواكب مع متطلبات تطور الصناعة العالمية، وتدريب وتأهيل المدرسين والمدربين وبناء قدراتهم، وتطوير البنية التحتية لهذه المؤسسات التعليمية والتدريبية، وكذا توفير أحدث الماكينات والمعدات اللازمة للتدريب، بالإضافة إلى تطوير وتطبيق منظومة الجودة بها، وتعزيز مهارات الطلبة والخريجين من خلال تطوير وحدات تدعم الانتقال لسوق العمل داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية وتشجيع فكر العمل الحر، وريادة الأعمال، و دعم الطلاب المبتكرين بالتعليم الفني والتدريب المهني بالدولة.

وأوضح قابيل أن قيام برنامج "دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى- المرحلة الثانية" بتوقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين لتنظيم مسابقة تحت عنوان "فنون التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى: "يعكس إيمان الوزارة بدور الصحافة والإعلام فى نشر التوعية بأهمية قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لافتا إلى أن البروتوكول يسهم فى معالجة القضايا والتحديات التى تواجه هذا القطاع فى مصر والتى تتضمن تدنى النظرة المجتمعية لخريجى هذه المنظومة التعليمية، وتغيير المفهوم الخاطئ لدى المجتمع المصرى عن هذه الفئة من العمالة والتى ساهمت فى دفع عجلة التنمية لكافة الدولة المتقدمة حالياً.

وأضاف أن مسابقة "فنون التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفني والتدريب المهنى" تعد الأولى من نوعها لتشجيع وتحفيز الصحفيين علي تناول الموضوعات الصحفية المتعلقة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى فى 6 مجالات صحفية متنوعة مشيرا إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 48 صحفيا من 20 مؤسسة صحفية مختلفة.

وأشار قابيل أن المسابقة تعكس مدى وعى وإدراك الصحفيين لاهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى فى النهوض بالاقتصاد المصرى والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجهه وتحسين الصورة الذهنية للمجتمع المصرى عن خريجى هذه المنظومة التى تساهم فى اعداد عمالة فنية مؤهلة وقادرة علي تلبية احتياجات السوق المصرى والعمل فى السوق الدولى الخارجى بطريقة آمنة لأبناء الوطن، عوضاً عن اللجوء لسبل غير شرعية وغير آمنة مليئة بالمخاطر التى تفتك بخيرة أبناء الوطن.

وفى هذا الإطار لفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة بصدد تنظيم برنامج تدريبى متطور بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين لتدريب شباب الصحفيين الاقتصادين وإطلاعهم على أحدث الأساليب لتحليل المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أهمية هذا الحدث الهام فى نشر ثقافة العمل الحر، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم الفنى والتدريب المهنى والذى يمثل حلقة هامة فى توفير العمالة الفنية المدربة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

بدوره أوضح الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أن الاحتفال تجسد روح التعاون والشراكة بين النقابة و الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة من خلال مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ،لافتا الى انه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة افتتاح اكبر مركز للصحافة والإعلام فى الشرق الاوسط لتدريب الصحفيين المصريين .

وأشاد نقيب الصحفيين بجهود وزير التجارة والصناعة فى الارتقاء بالصناعة المصرية قائلا انه احد القيادات القوية التى تخطط لمستقبل واعد لمصر ، مشيرا الى ان هناك العديد من مجالات التعاون التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .