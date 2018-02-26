وزير الصحة يوجه برفع كفاءة مستشفى النصر القديم ومدرسة التمريض ببورسعيد

وزير الصحة يوجه برفع كفاءة مستشفى النصر القديم ومدرسة التمريض ببورسعيدالإثنين، 26 فبراير 2018 06:46 م
الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، قطعة الأرض التى تم تخصيصها من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لبناء عليها هيئات التأمين الصحى الثلاث، يرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسفير فرنسا لدى مصر، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فى بيان صحفى، إن الوزير تفقد مستشفى التضامن التخصصى للتأمين الصحى والتى تم تحويلها لتصبح متخصصة فى أورام الكبار.
وأضاف "مجاهد" أن وزير الصحة تفقد مستشفى النصر المتخصصة للأطفال والتى تم بناء مبنى جديد بها متخصص فى أورام الأطفال، لتصبح أفضل مستشفى أورام أطفال في مصر، لافتاً الى ان وزير الصحة وجه برفع كفاءة مدرسة التمريض والمستشفى القديم، كما وجه بإنشاء مساحات خضراء "landscape" خارج المستشفى.
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