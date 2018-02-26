وزير التجارة: تعزيز التحول نحو الاقتصاد المستدام لدعم منظومة ريادة الأعمال







كتب إسلام سعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تولى أهمية خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات ذات الطابع المبتكر والمستدام وتستهدف زيادة مساهمتهم فى تنافسية قطاع الأعمال والنمو الاقتصادى الشامل، كما تستهدف الوزراة التحسين المستمر لبيئة الأعمال بما يدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويعمل على تشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير اليوم خلال إفتتاح مشروع " Inno Egypt – مشروع مصر للإبتكار وريادة الأعمال" والتى ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، ويأتى المشروع كأحد المشروعات التى يتبناها برنامج "دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى- المرحلة الثانية" والذى يتم تنفيذه تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تعزیز التحول نحو الاقتصاد المستدام فى مصر القائم على المعرفة و الإبتكار من خلال دعم منظومة ریادة الأعمال، والشركات الصغیرة والناشئة، والحاضنات التكنولوجية، وذلك فى إطار 5 قطاعات رئيسية هى الزراعة و صناعة الأغذیة؛ البناء و التشیید ، الطاقة والمیاه وإعادة تصنیع المخلفات، وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات، والملابس والمنسوجات والحرف الیدویة.

وأشار أن ميزانية المشروع تبلغ 1.9 مليون يورو ويستمر تنفيذه لمدة 36 شهر من خلال مؤسسة سیكم للتنمیة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، وجامعة هليوبوليس للتنمیة المستدامة،, الجامعة البریطانیة فى مصر، وجامعة أسیوط، لافتا إلى أن المشروع يستهدف العمل عبر محورين مترابطين هما خلق فرص عمل للشباب والمشاریع الصغیرة ومتوسطة الحجم ذات إمكانات النمو المرتفعة، ودعم سلاسل القیمة والقطاعات الصناعیة المستهدفة بهدف فهم إحتياجات السوق ومن ثم خلق إمكانیات أفضل للتطویر وتوفیر الفرص للشركات الناشئة.

كما يستهدف مشروع " Inno Egypt – مشروع مصر للإبتكار وريادة الأعمال" أيضا توفیرخدمات متكاملة للشركات الناشئة تتضمن التدریب، بناء القدرات، التمویل المباشر،الاستشارات، المعامل، ورش التصنیع، والتواصل مع الشركات الكبرى المستثمریین، إلى جانب تطویر سلاسل القیمة للقطاعات الصناعیة ذات الأولویة فى مصر، وتطویر إمكانیات ریادة الأعمال من أجل بیئة أفضل للشركات الناشئة فى مصر.

وأكد قابيل أهمية ربط المشروعات الجديدة الناشئة التى سيتبناها المشروع مع خريطة الإستثمار الصناعى التى أطلقتها الوزارة مؤخرا، وكذا ضرورة تعاون المشروع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تقديم الدعم الكامل لتلك الأفكار الريادية الشابة وتحويلها إلى مشروعات أعمال ناجحة.

ولفت إلى أن إستراتيجية الوزارة 2020 تتضمن محور كاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتا إلى ضرورة إهتمام المشروع أيضا بتنويع المحافظات التى ستتضمنها المشروعات الناشئة مع التركيز على محافظات الصعيد.

وحول النتائج النهائية التى يستهدف المشروع تحقيقها ، أوضح الوزير أنها تتضمن الإنتهاء من دراسات تقييم السوق للقطاعات الصناعية ذات الأولوية فى مصر، وإكتشاف و تدریب أكثر من 160 من رواد الأعمال المحتملین فى المرحلة الأولى من المشروع وتصفيتهم وصولا إلى 40شركة ناشئة سيتم رعايتها بشكل كامل وتقديم كافة سبل دعمها على مدار عامین وتقديم دعم مالى لكل منها بما لايتعدى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، إلى جانب تنظیم دورات تدریبیة وجولات دراسیة وزیارات لحاضنات الأعمال الأخرى فى مصر وأوروبا؛ وإنشاء منصة الابتكار المصرى لریادة الأعمال.