وزير الاتصالات من برشلونة: التحول الرقمى المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية







كتبت: هبة السيد

أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن خطط التحول الرقمى مكون رئيسى فى استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة لكونه الداعم والمحرك الأساسى لعمليات التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمى المصرية التى تشمل تطوير البنية التحتية للاتصالات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية، وتنمية الكوادر البشرية، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع التكنولوجى والابتكار.

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة وزارية عنوانها " تواصل العالم نحو مستقبل رقمى شامل وآمن ومستقر" التى نظمتها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى بمشاركة عدد من وزراء الاتصالات من مختلف دول العالم، وقيادات المنظمات الدولية، ورؤساء تنفيذيين لكبرى شركات الاتصالات العالمية.

وتأتى الجلسة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الذى يعد من أهم وأكبر الأحداث الدولية فى عالم الاتصالات، وينعقد فى مدينة برشلونة بإسبانيا.

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطويع تكنولوجيات الاتصالات الرقمية لتحقيق أهداف الحكومات والشركات نحو الاستدامة، وتبنى الحكومات والصناعة للخدمات الرقمية والاستحواذ على ثقة المتعاملين معها فى إطار اقتصاد البيانات العالمي، وتحقيق التعاون بين الحكومات لتفعيل سبل الحوكمة والسياسات الدولية التى تدعم النهوض بالاقتصاد الرقمي.

وخلال كلمته فى الجلسة الوزارية أوضح المهندس ياسر القاضى أهم التطورات التى أنجزتها مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة التى أدت الى جعل مصر تحتل حاليا المركز الـ14 فى مؤشر الأمن السيبرانى العالمي، وكذلك ارتفاع صادرات خدمات التكنولوجية المصرية من 1.79 مليار دولار إلى 3.26 مليار دولار فى عام 2017، كما أدرجت شركة الاستشارات العالمية جارتنر مصر كمقصد رئيسى لتصدير الخدمات التكنولوجية، فضلا عن تقرير مجلة فوربس الذى أشار إلى أن القاهرة تعد واحدة من أفضل المدن لاستضافة الشركات الناشئة.

وفى إطار دعم تبادل الخبرات والرؤى التقى المهندس ياسر القاضى اروبرت ستراير نائب مساعد الأمين العام للسياسة الإلكترونية والاتصالات الدولية فى وزارة الخارجية الأمريكية، والوفد المرافق له لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد القاضى على اهتمام الدولة بالتصنيع الالكتروني، واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة ومنها انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى موضحا الاعتماد على هذه التكنولوجيات الحديثة فى تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، مشيرا الى مشروعات تطوير شبكات بنية تحتية قوية للاتصالات لدعم منظومة التحول الرقمى ودعم انشاء المدن الذكية.

كما استعرض الوزير الاستعدادات التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن عقد المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية فى الربع الأخير من عام 2019 بمدينة شرم الشيخ، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يتم تنظيمه فى دولة أخرى خلاف جنيف المقر الدائم للاتحاد الدولى للاتصالات. ويعنى المؤتمر الذى يعد من أهم المؤتمرات الفنية التى يعقدها الاتحاد الدولى للاتصالات باستعراض ومراجعة لوائح الراديو والسياسات ذات الصلة وتحديد الخطط والاستراتيجيات الخاصة به.

و أبدى الوفد الامريكى رغبته فى المشاركة فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية لما له من أهمية كبرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.