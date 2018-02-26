وزيرة الهجرة تكرم 23 عالما مصريا بختام مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل







كتب محمود راغب _ الأقصر أحمد مرعى _ تصوير محمد زاهر

شهدت الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تكريم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لـ 23 عالما من علماء مصر فى الخارج.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، التحية لعلماء وخبراء مصر فى الخارج المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل المنعقد بالأقصر. كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها لعلماء مصر بالخارج، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الرى والبيئة والثقافة واﻹنتاج الحربي والتعليم العالي والطيران ومحافظ البنك المركزي، ومحافظ اﻷقصر. وقالت مكرم، إن كافة الوزارات والهيئات قدمت كافة أوجه المساعدة والتعاون لنجاح مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، وقدمت التحية للجيش المصرى فى سيناء مؤكده أنهم يضحون بحياتهم من أجل مصر. فيما كشف شريف فؤاد المستشار الإعلامى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن اليوم هو ذكرى ميلاد العالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

وجمع المؤتمر عددًا من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبيرة فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية وحل مشاكل نقص المياه، كما أن بعضهم له إنجازات فى مجال الزراعة بالمناطق التى تعانى نقصًا مائيًا قد يصل إلى حد الندرة المائية.

ويعد مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" هو النسخة الثالثة من المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر فى الخارج تحت عنوان "مصر تستطيع"، وهو أحد المحاور الاستراتيجية التى تتبناها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لربط الطيور المهاجرة بالوطن.

وكانت الوزارة قد عقدت المؤتمر الأول تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها" فى ديسمبر 2016، وشارك فيه نخبة من العلماء المصريين بالمهجر ونتج عنه قرارات وتوصيات هامة تم تنفيذ عدد منها، وما زال يجرى تنفيذ المتبقى منها، والمؤتمر الثانى جاء تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذى انعقد فى يوليو 2017، وشارك فيه نخبة متميزة من نابهات مصر المهاجرات اللائى حققن نجاحات مشرفة فى بلاد المهجر.