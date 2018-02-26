وزيرة الثقافة تتفقد معرض "تعالوا نبنيها" بنقابة الصحفيين







كتب محمد السيد

وصلت منذ قليل الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إلى مقر نقابة الصحفيين، للمشاركة فى حفل توزيع جوائز مسابقة "فنون التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفنى والتدريب الفنى"، التى تنظمها النقابة وبرنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب المهنى المرحلة الثانية، التابع لوزارة التجارة والصناعة.

وكان فى استقبالها، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وحاتم زكريا سكرتير عام النقابة وأيمن عبد المجيد وحسين الزناتى من أعضاء مجلس النقابة.

وتفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض "تعالوا نبنيها" لرسام الكاريكاتير عبد الحليم طه نائب رئيس تحرير الجمهورية، والمقام بمقر النقابة.

وكان أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، قال فى بيان له من قبل، إن مجلس الوزراء رد على طلب رعايته لمسابقة التميز الصحفى فى تغطية قضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى بالموافقة، مضيفا أن المهندس شريف إسماعيل أخطر النقابة أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ستنوب عنه بالمشاركة فى الحفل.

وأضاف عبد المجيد أن وزراء الثقافة والتجارة والصناعة والتعليم والتدريب الفنى أكدوا حضور الحفل، لافتا إلى أنه شارك فى المسابقة 48 صحفيا بإجمالى 85 عملا، من 30 إصدارا صحفيا، بإجمالى جوائز 144 ألفا.

وتابع: "يشهد الحفل تكريم 23 زميلا فائزا فى أفرع الجائزة المختلفة، وتكريم كل المشاركين بشهادات تقدير لمشاركتهم الفاعلة، وذلك بحضور ممثلين عن برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، وقيادات المؤسسات الصحفية المصرية قومية وخاصة وحزبية".