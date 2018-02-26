وزيرا الخارجية الروسى والسعودى يبحثان تحضير قرار أممى جديد حول اليمن

وزيرا الخارجية الروسى والسعودى يبحثان تحضير قرار أممى جديد حول اليمنالإثنين، 26 فبراير 2018 07:57 م
عادل الجبير وزير الخارجية السعودية
أ ش أ
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بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مع نظيره السعودى عادل الجبير، اليوم الاثنين، العمل على تحضير قرار أممى جديد حول اليمن.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى تلقاه سيرجى من الجبير.
وأوضح البيان أن وزير خارجية الدولتين تبادلا الآراء حول عدد من المسائل الملحة فى مجال العلاقات الثنائية والأجندة الشرق أوسطية، بما فى ذلك فى سياق التحضير لقرار أممى جديد حول اليمن".
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