وزارة الصناعة تشكل لجنة مؤقتة لإدارة غرفة صناعة الملابس







كتب : حسام الشقويرى

قرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، وذلك بحسب ما تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين.

وتضم اللجنة المؤقتة فى عضويتها كلا من المهندس محمد محمد عبد السلام رئيسا، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق وعمدى الطباخ وبهية نظيم ويحيى زنانيرى أعضاء، على أن تتولى اللجنة تسيير أعمال غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ماليا واداريا لمدة سنة، أو لحين إجراء انتخاب مجلس إدارة الغرفة، استكمالا للدورة 2016- 2019 وانعقاد جلساته أيهما أقرب.