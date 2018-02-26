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وزارة الصحة تطلق مشروع الوكالة الفرنسية لتطبيق منظومة التأمين الصحى

الإثنين، 26 فبراير 2018 02:00 ص
وزارة الصحة تطلق مشروع الوكالة الفرنسية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الدكتور احمد عماد وزير الصخة





كتب وليد عبد السلام
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يطلق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الْيَوْمَ الاثنين مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد بمحافظة بورسعيد.

ويحضر الحفل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسفير فرنسا لدى مصر ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية.

يشار الى ان قانون التأمين الصحي يطبق عبر 15 عاما وسيتم تطبيق المرحلة الأولي فى 5 محافظات وهى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء أول يوليو المقبل، ويعد قانون التأمين الصحى إجباريا على جميع المصريين ويحصل المصريون غير القادرين على الرعاية الطبيه مجانا وبدون أى تحمل.
 
 

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الصحة

التأمين الصحى

بورسعيد



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