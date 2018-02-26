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هطول أمطار غزيرة علي مدن وقري البحيرة

الإثنين، 26 فبراير 2018 08:44 م
هطول أمطار غزيرة علي مدن وقري البحيرة أمطار





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة ، منذ قليل، لموجة من الطقس السيئ المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة، والتى حولت الشوارع لبرك من  المياه .

وشهدت مدن كفر الدوار ورشيد وادكو ودمنهور وأبو حمص وإيتاى البارود والدلنجات وحوش عيسى والرحمانية والمحمودية والنوبارية ووادى النطرون هطول أمطار غزيرة على كافة القرى والمراكز أيضا.

من جانبها، أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، أنه تم تشكيل غرفة العمليات بالديوان العام بالمحافظة لمتابعة سوء الطقس وتوجيه الوحدات المحلية بسرعة الانتقال لرفع أى إعاقة لحركة السير للمواطنين بالشوارع، مشيرة إلى أنها أصدرت توجيهات لرؤساء المدن والمراكز بالمدن الساحلية على نهر النيل ، بوقف جميع المعديات النيلية بالتزامن مع سوء الطقس حفاظًا على أرواح المواطنين .

وأضافت محافظ البحيرة إنه تم رفع درجة الاستعداد بالكهرباء والمياه وتخفيض ضغط المياه فى الشبكات العمومية ، كما وجهت مسئولو الرى والصرف بضرورة متابعة مناسيب الترع والمصارف.


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