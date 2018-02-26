نورى المالكى للسفير المصرى ببغداد: مصر لها تأثير كبير على صعيد قضايا العرب







كتب - أحمد جمعة

استقبل نائب رئيس الجمهورية العراقى، نورى المالكى، بمكتبه الرسمى اليوم سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق علاء موسى.

وأشار المالكى، إلى أن العراق مصمم على فتح آفاق جديدة وتوسيع إطار التعاون مع جواره العربى والاقليمى، مؤكدا أن مصر لها دور كبير فى المنطقة، وتأثير إيجابى على صعيد القضايا العربية.

وقال المكتب الإعلامى لنورى المالكى، فى بيان صحفى حصل اليوم السابع على نسخة منه، إنه جرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيلها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، كما تم مناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية فى العراق وتزامنها مع الانتخابات الرئاسية فى مصر.

وأكد المالكى أن الجميع يتطلع إلى إجراء انتخابات حرة ديمقراطية وتشكيل حكومة اغلبية سياسية على أسس وطنية قادرة على تلبية آمال الشعب العراقى، تمهيدا لخروجه من أزمته الراهنة بما يجعله قادراً على لعب دور إيجابي فى المنطقة.