ننشر صور قارب صياد فلسطينى استشهد برصاص البحرية الإسرائيلية







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

سحب الصيادين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، قارب صيد خاص بصياد فلسطينى استشهد، أمس الأحد، برصاص البحرية الإسرائيلية، بينما كان على متن قارب قبالة سواحل قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية.

وظهر سطح القارب الذى سحب إلى شواطئ قطاع غزة، وهو ملطخ بدماء الصياد الفلسطينى الشهيد، فيما انتشرت فى محيطه قوارب الصيد الفلسطينية الأخرى التى لم تخرج للصيد اليوم بعد هذا الحادث المروع على يد قوات الاحتلال.

وكان صياد فلسطينى، استشهد، مساء الأحد، برصاص البحرية الإسرائيلية، بينما كان على متن قارب قبالة سواحل قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى، إن قاربا على متنه 3 أشخاص تجاوز المسافة المحددة لمنطقة الصيد فى شمال قطاع غزة، مؤكدة أن الثلاثة رفضوا الانصياع للأوامر أو التراجع، فأطلق الجنود حينها النار ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة ثم ما لبث أن توفى، مشيرة إلى اعتقال الشخصين الأخرين.



قوارب الصيادين الفلسطينيين على شواطئ غزة



المواطنين الفلسطينيين على شاطئ غزة



قوارب الصيادين الفلسطينيين لم تخرج للصيد