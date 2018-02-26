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نقيب الصحفيين: 40 مليون جنيه تكاليف إنشاء مركز التدريب وكافيتريا النقابة

الإثنين، 26 فبراير 2018 07:19 م
نقيب الصحفيين: 40 مليون جنيه تكاليف إنشاء مركز التدريب وكافيتريا النقابة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين





كتب محمد السيد
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أعلن عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، عن افتتاح أكبر مركز تدريب للصحافة والإعلام فى الشرق الأوسط بمقر النقابة، خلال أسابيع قليلة، مضيفا أنه سيكون هناك تعاون مع وزير التجارة والصناعة لدعم المركز.
 
وأضاف سلامة خلال حفل توزيع جوايز مسابقة  التعليم الفنى، أن تكاليف المركز والكافيتريا بلغ نحو ٤٠ مليون جنيه بدعم من الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة.
 
وتابع عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين قائلا: "عندنا أمل فى الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى إطار خطة النقابة بشأن التعاون معهم، طارق قابيل من القيادات القوية الواعدة".
 
 

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