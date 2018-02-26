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نتنياهو يشكر ترامب على قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:56 ص
نتنياهو يشكر ترامب على قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب





كتبت مريم بدر الدين
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استمرارا لسياسته الاستفزازية، وجه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، الشكر للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم "القدس"، وذلك بعد تحديد ترامب لموعد النقل فى الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.

 

وكتب نتنياهو عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشكر الرئيس ترامب من صميم قلبى على إعلانه التاريخى بأن السفارة الأمريكية ستنتقل إلى أورشليم، فى وقت قريب من احتفالات عيد الاستقلال الـ 70 لدولة إسرائيل".

 

نتنياهو
نتنياهو

 

وتابع قائلا: "قرار الرئيس ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى أورشليم يعتمد على معرفة الواقع وعمق حقوق وجذور الشعب اليهودى فى عاصمته الأبدية. إننى متأكد بأن دول أخرى ستحذو حذو الولايات المتحدة وستنقل سفاراتها إلى أورشليم".


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