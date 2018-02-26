نادى مستشارى قضايا الدولة ينعي فقيد الهيئة بسوهاج







كتب إبراهيم قاسم

نعى نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، منذ قليل، المستشار محمد فتحى عبد السلام 40 عاماً مستشار بهيئة قضايا الدولة، والذي توفي نتيجة انقلاب سيارته، بطريق الصحروى الشرقي بالكيلو 60 ناحية مركز أخميم فى سوهاج.

وقال النادي، إنه ينعي ببالغ الحزن والأسى فقيد الهيئة، داعيا الله بالرحمه والمغفره وتمنى الشفاء لشقيقه المصاب طارق فتحى عبد السلام 38 سنة، والذي كان برفقة الفقيد، والمصاب بكدمات وجروح متفرقة.