نائب وزير الخارجية الروسى يجرى مشاورات مع نظيره المصرى

نائب وزير الخارجية الروسى يجرى مشاورات مع نظيره المصرىالإثنين، 26 فبراير 2018 10:53 م
نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
وكالات الأنباء
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسى لدى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أجرى مشاورات فى مقر وزارة الخارجية المصرية مع نائب وزير الخارجية ، عمرو رمضان والممثل الخاص للوزير، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
وجاء فى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية:" تم التطرق إلى القضايا القائمة فى جدول الأعمال الثنائى، وجرى كذلك تبادل شامل للآراء بشأن القضايا الرئيسية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأكمل البيان "وشدد الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية لحالات الأزمات، بما فى ذلك فى سوريا وليبيا واليمن، وقد أولى اهتمام خاص للمشكلة الفلسطينية".
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