ميل مفاجئ لعقار تسبب فى تصدع منزلبين بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

شهدت قرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة ميل مفاجىء فى أحد المنازل مما أدى إلى تصدع منزلين اخرين ومخزن.

تلقى اللواء ايمن الملاح مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ للواء مروان عبد المعطى مدير ادارة الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بحدوث ميول مفاجىء لمنزل بقرية ميت خميس التابعه لمركز المنصورة .

وانتقل اللواء محمد حجى نائب مدير الامن والعقيد خالد الزينى مأمور مركز المنصورة واللواء احمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة ورجال الحماية المدنية وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون امنى حول المكان فيما تبين انه حدث ميول مفاجىء لمنزل ملك المتولى المتولى السيد المكاوى مكون من دور ارضى و 2 علوى مما ادى الى تصدع منزل مجاور له ملك طارق فاروق ابراهيم مكون من دور أرضى وأول علوى وكذا مخزن مجاور له ملك محمد مصطفى الموجى ومنزل خلفه ملك عاطف قاسم الكنانى .

و جارى إصدار قرارات إخلاء للمنازل مع إخطار لجنة المنشآت الآيله للسقوط للاطمئنان على حالة المنازل وما الإجراءات التى يتم اتخاذها.