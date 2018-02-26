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موقع أمريكى: ترامب يرغب فى تطبيق عقوبة الإعدام ضد تجار المخدرات

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:05 م
موقع أمريكى: ترامب يرغب فى تطبيق عقوبة الإعدام ضد تجار المخدرات الرئيس الأمريكى دونلد ترامب





كتبت ريم عبد الحميد
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قال موقع "Axios" الأمريكى، إن الرئيس دونالد ترامب يعتبر تجار المخدرات أشرارا مثل السفاحين، ويرغب فى أن يكون هناك قانونا يعدم التجار فى الولايات المتحدة، بحسب  ما ذكرت مصادر.

 

وقالت قناة CNBC، إنه فى حين أن ترامب يعترف أن مثل هذا القانون سيكون مستحيلا تمريره، إلا أنه ربما يدعم تشريع يتطلب فرض عقوبة خمس سنوات كحد أدنى على التجار الذين يبيعون كمية قليلة فى حدود جرامين من الفنتانيل.

 

 وذكرت القناة أن استخدام الأفيون الصناعى، الأكثر قوة من الهيروين قد زاد بشكل مطرد فى أمريكا الشمالية، مما أدى إلى زيادة عدد ضحايا الجرعات الزائدة.

 

 وبحسب تقرير الموقع الأمريكى، إن ترامب قال لمساعديه أن الحكومة يجب أن تجعل تجار المخدرات يخشون على حياتهم، مشيرا إلى سنغافورة والفلببين، حيث يمكن أن يواجه فيهما تجار المخدرات حكما بالإعدام، كنماذج.

 

وتقول قناة CNBC إن تعليقات ترامب تشبه تلك الخاصة برئيس الفلبين رودريجو دوترتى، الذى منح الشرطة فى بلاده سلطة إعدام تجار المخدرات، واعترف أنه قام بنفسه بقتل المجرمين المشتبه بهم.

 

وقال مسئول إدارى رفيع المستوى، إن ترامب غالبا ما يمزح بشأن قتل تجار المخدرات وسيقول "تعرفون أن الصينيين والفلبينين ليس لديهم مشكلة مخدرات، إنهم يقتلونهم".

 


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