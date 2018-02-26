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موفد سعودى فى لبنان حاملا رسالة من الملك سلمان لأول مرة منذ استقالة الحريرى

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:10 ص
موفد سعودى فى لبنان حاملا رسالة من الملك سلمان لأول مرة منذ استقالة الحريرى موفد سعودى يلتقى عون والحريرى وبرى





كتبت آمال رسلان
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للمرة الأولى منذ أزمة استقالة رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى من السعودية، يصل اليوم الى بيروت مبعوث رسمى من الرياض برئاسة نزار العلولا  الذى تولى حديثا ملف لبنان فى الخارجية السعودية خلفا للوزير ثامر السبهان.

وقالت مصادر لبنانية لصحيفة الديار أن الوفد السعودى القادم إلى لبنان سيحمل رسالة بغاية الأهمية من الملك السعودى سلمان بن عبدالعزيز إلى ​الرئيس اللبنانى ميشال عون​، فضلا عن لقاءه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على أن يلتقى رئيس البرلمان ​نبيه بري​ الثلاثاء.

وتولت ​السفارة السعودية​ فى ​بيروت​ ترتيب مواعيد لقاءات لعدد من الوزراء والقيادات اللبنانية مع الموفد الذى سيمكث بضعة أيام فى لبنان، وتأتى الزيارة قبل شهرين من موعد الانتخابات النيابية التى حدّد موعدها فى السادس من مايو المقبل.

ويصل العلولا لبنان على رأس وفد يضم السفير وليد البخارى القائم بالأعمال السعودى السابق فى بيروت وسفير المملكة فى بيروت وليد اليعقوب، واستبق البخارى مهمة السفير العلولا بالتغريد عبر تويتر: "لبنان عُد أملاً".‎

وقالت صحيفة  "اللواء" اللبنانية عبر مصادرها ان اللقاء مع  الحريرى سيكون خاصاً، وسيتناول كافة "جوانب العلاقة بين الطرفين"، كما ‏سيتضمن توجيه دعوة للحريرى لزيارة السعودية، وكشفت المصادر ان المحادثات اللبنانية السعودية ستركز على اهتمام المملكة بتفعيل العلاقات السعودية - اللبنانية فى المجالات على اختلافها، والتوجه اللبنانى لجهة "النأى بالنفس" عن الصراعات العربية - العربية، وما تحقق على هذا ‏الصعيد، بعد عودة الرئيس الحريرى عن استقالته، قبل أربعة اشهر".‎

 

 


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لبنان

السعودية

سعد الحريرى

الملك سلمان

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سياسة الناى بالنفس



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