موظفو الديوان العام ببورسعيد يتبرعون لصندوق تحيا مصر لدعم الجيش







بورسعيد - محمد عزام

أطلق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مبادرة للتبرع لصندوق "تحيا مصر"، بهدف دعم الجيش المصرى فى حربه للقضاء على الإرهاب، ضمن "العملية الشاملة 2018" بسيناء.

وتوجه المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام وقيادات المحافظة، وموظفو الديوان العام للمحافظة، إلى بنك التعمير والإسكان المقابل للديوان، وتبرعوا إلى حساب الصندوق استجابة للمبادرة.

ومن جانبه قال المحافظ إن هذا أقل دعم يمكن تقديمه لرجال الجيش المصرى فى عملياتهم للقضاء على الإرهاب وحماية أمن مصر وشعبها، وكذلك مسيرة التنمية غير المسبوقة التى تشهدها مصر فى كل المجالات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن كل مواطن مصرى مطالب بدعم جيشه، لافتا إلى أن الدعم ليس بالمال فقط، لكن بعدم تصديق الشائعات والالتفات لأهل الشر، وتوضيح الحقائق لأبنائنا وأحفادنا والتصدى لأعدائنا بمزيد من العمل.