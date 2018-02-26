موسكو: تهديدات واشنطن باستخدام القوة فى سوريا يتناقض مع قرار الهدنة

موسكو: تهديدات واشنطن باستخدام القوة فى سوريا يتناقض مع قرار الهدنةالإثنين، 26 فبراير 2018 10:46 ص
لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو (أ ش أ)
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أعربت الخارجية الروسية اليوم الاثنين، عن قلق موسكو من تهديدات الولايات المتحدة باستخدام أساليب القوة ضد الحكومة السورية، موضحة أن هذه التهديدات تتناقض مع القرار الأممى حول الهدنة فى سوريا.
ونقلت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية عن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف قوله إنه "على خلفية تصعيد الخطاب المعادى لدمشق وروسيا فى واشنطن، نسمع من جديد تهديدات باستخدام القوة فى مخالفة للقانون،ويجرى البحث عن حجج لذلك، وهذا الأمر يتناقض كليا مع مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2401".
من جانبها نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، خبر مفادة، مقتل وإصابة 150 عنصرا خلال صد هجوم على الغوطة الشرقية قرب دمشق.
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