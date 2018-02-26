مهرجان أفلام المرأة يكرم سيدة أسوانية تسمى "جميلة الجزائرية"







أسوان - عبد الله صلاح

كرمت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى ختام دورته الثانية، مساء اليوم الاثنين، "جميلة الجزائرية"، وهى سيدة أسوانية تم تسميتها على اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

حضر حفل الختام الممثل الأمريكى العالمى دانى جلوفر، وزوجته إيليان، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والسيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، انطلقت فاعلياته بمدينة أسوان خلال الفترة من 20 وحتى 26 فبراير الجارى.