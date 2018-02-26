مقتل 40 حوثيا فى مواجهات مع الشرعية اليمنية بالساحل الغربى







عدن (أ ش أ)

أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الاثنين، بمقتل 40 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى مواجهات مع قوات الشرعية اليمنية بجبهة الساحل الغربى.. ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية فى نبأ عاجل لها، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية قد أحبطت أمس محاولة لميليشيات الحوثى فى زرع ألغام بحرية على أطراف سواحل مديرية ميدى فى محافظة حجة.

وأكد مصدر عسكرى أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من الميليشيات المختصة بزرع الألغام والاستحواذ على أحد القوارب التى كانوا فيها.

يشار إلى أن قوات النخبة الشبوانية اليمنية كانت قد بدأت - فى وقت سابق اليوم - بدعم من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربى عملية "السيف الحاسم" ضد معاقل تنظيم القاعدة فى مديرية الصعيد إحدى مديريات محافظة شبوة.. وتهدف العملية إلى القضاء على مسلحى التنظيم فى المنطقة واستعادة السيطرة عليها.

على الصعيد ذاته أعلن الجيش الوطنى فى اليمن مقتل القيادى الميدانى الحوثى محمد صالح القاضي، المكنى "أبو حامد" مع عشرات من عناصر الميليشيات وأسر آخرين خلال مواجهات فى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين أن ميليشيات الحوثى نصبت نقاط تفتيش على الطريق الرابط بين نهم والعاصمة صنعاء لمنع مقاتليها من الفرار من جبهة ‎نهم إثر سقوط عشرات القتلى منهم خلال المعارك فى الأيام الثلاثة الماضية.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت أمس الأحد بارتفاع أعداد القتلى بين صفوف مليشيا الحوثى إلى 25 على الأقل إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى، وذلك خلال معارك عنيفة خاضها الجيش اليمنى لتحرير "جبال النخش" الاستراتيجية بمديرية "نهم".