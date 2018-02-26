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الإثنين، 26 فبراير 2018 12:18 م
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مقتل 25 مدنيا فى غارات للتحالف الدولى على آخر معاقل داعش شرق سوريا

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:41 ص
مقتل 25 مدنيا فى غارات للتحالف الدولى على آخر معاقل داعش شرق سوريا قصف سوريا





(أ ف ب)
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قتل ما لا يقل عن 25 مدنيا بينهم سبعة أطفال فى غارات جوية نفذها التحالف الدولى على آخر جيب لتنظيم داعش فى شرق سوريا، على ما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين.

وأوضح المرصد أن المدنيين قتلوا فى الغارات التى استهدفت الأحد قرية الشعفة التى "تعتبر آخر جيب تحت سيطرة داعش فى محافظة دير الزور" بشرق سوريا.

من جانبها واصلت القوات التركية، أمس قصفها المدفعى على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية بعفرين شمال سوريا.

وبذلك خرقت تركيا قرار مجلس الأمن الذى صوت بالإجماع على قرار وقف إطلاق النار فى سوريا 30 يوماً، وتضمن قرار وقف إطلاق النار بجميع أنحاء سوريا تحركا إنسانيا إلى كل المناطق بما فى ذلك الغوطة الشرقية، والتصويت تم بإجماع 15 صوتا، و روسيا لم تتحفظ ولم تعارض القرار، يذكر أن مشروع القرار الذى تقدمت به كل من الكويت والسويد يهدف إلى إقرار هدنة مدتها 30 يوما .


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