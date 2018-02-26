مقتل 22 شخصا فى اشتباكات عرقية بشرق الكونغو







(رويترز)

ذكر مسؤول محلى، الاثنين، إن ما لا يقل عن 22 شخصا من بينهم 15 مدنيا لقوا حتفهم فى اشتباكات عرقية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال اليومين الماضيين.

وأبلغ مسؤول محلى يدعى هوبى سابينى رويترز، أن مسلحين من ميليشيا نياتورا التى يغلب عليها الهوتو هاجموا ميليشيا ماى ماى مازيمبى التى أغلب أعضائها من الناندى فى قرية كالوسى أمس الأحد وبوالاندا اليوم الاثنين.

وأضاف سابينى أن 11 مدنيا قتلوا فى اشتباكات فى كالوسى فى حين لقى أربعة مدنيين وسبعة من رجال الميليشيات حتفهم فى بوالاندا.