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مقتل جنديين صوماليين فى مواجهات مع قوات حفظ السلام الأوغندية بمقديشيو

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:02 م
مقتل جنديين صوماليين فى مواجهات مع قوات حفظ السلام الأوغندية بمقديشيو الجيش الأوغندى- أرشيفية





أ ش أ
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أعلن مسؤول بالشرطة الصومالية، مقتل اثنين من جنود بلاده جراء مواجهات مع جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الإفريقى فى البلاد.

وأضاف المسؤول الصومالى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين - أن المواجهة اندلعت بعدما حاول جنود أوغنديون من قوات حفظ السلام الإفريقية بالبلاد عبور نقطة تفتيش أمنية يقوم عليها جنود صوماليون، مشيرًا إلى أن القتال وقع فى العاصمة مقديشيو، وذلك بعد حدوث انفجارات شديدة بها مساء الجمعة الماضية.
 

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الأوغندى إن جنود حفظ السلام التابعين لبلاده أطلقوا النار ردًا على فتح الجنود الصوماليين النار على الجنود الأوغنديين، موضحًا أنه لا يعلم حتى الآن عدد الضحايا
يُشار إلى أن أوغندا تشارك بعدد كبير من قوات حفظ السلام فى الصومال لدعم الأخيرة أمام حركة "الشباب" الصومالية الإرهابية.

 


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