مطار دبى يغلق المدرج الجنوبى 45 يوما العام القادم

مطار دبى يغلق المدرج الجنوبى 45 يوما العام القادمالإثنين، 26 فبراير 2018 11:15 ص
مطار دبى الدولى
رويترز
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قالت الشركة المشغلة لمطار دبى الدولى، اليوم الاثنين، إن المطار الأكثر ازدحاما بمسافرى الرحلات الدولية فى العالم سيغلق مدرجه الجنوبى لمدة 45 يوما العام القادم للقيام بأعمال تطوير.
وقالت مطارات دبى فى بيان إن المدرج سيكون مغلقا من 16 أبريل نيسان إلى 30 مايو 2019. ولمطار دبى الدولى مدرجان.
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