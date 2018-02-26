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مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب خام من منجم السكرى

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:56 م
مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب خام من منجم السكرى مطار القاهرة





كتب هانى عثمان
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استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، شحنة ذهب خام من منجم السكرى على متن طائرة خاصة، تمهيدًا لتفريغها وشحنها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.

 

وأوضح مصدر بقرية البضائع بالمطار، أن الشحنة وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم داخل 24 طردًا، بإجمالى 380 كيلو جرام ذهب خام، وتم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من الدمغة والموازين.

 


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منجم السكرى

ذهب



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