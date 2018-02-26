مصلحة الرقابة الصناعة تنسق مع الشركات لمداهمة مصانع "بير السلم"







كتب إسلام سعيد

كشف المهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن مصلحته توسعت فى التنسيق مع الشركات بهدف زيادة المداهمات الفنية لمصانع "بير السلم"، مشيرة إلى أنه بمجرد تلقى بلاغ حول أى مصنع ينتج منتجات بشكل غير رسمى، تداهمه المصلحة وتتخذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف "المناسترلى"، فى كلمته خلال احتفال لشركة "فاين بيبى" القابضة، أن مصلحته تراهن على وعى المواطنين فى الإبلاغ عن مصانع "بير السلم" أو المصانع غير المرخصة فى المناطق العشوائية، مؤكدا وجود صعوبة بالغة فى القضاء على هذه الظاهرة، لعدم توافر معلومات لدى أى جهة حول هذه المصانع.

وعلى جانب آخر، كشف أحمد القطان، مدير عام شركة "فاين بيبى"، عن أنه تم إغلاق مصنع "بير سلم" يقلد منتجات الشركة خلال العام الماضى، بعد التواصل مع شرطة التموين، متابعا: "مسألة المصانع غير المرخصة تؤرق الجميع، نتيجة تقليد المنتجات بجودة متدنية جدا".

وأشار "القطان" إلى أن شركته لديها 4 مصانع فى مصر، منها مصنعان للورق وثالث لـ"حفاضات الأطفال" والرابع للمناديل الورقية، وهناك خطط توسعية للشركة هذا العام فى خطوط الإنتاج، متابعا: "صادرات شركة فاين بيبى القابضة موجهة بالأساس للدول الأفريقية وبعض البلدان الأوروبية".