"مصر للطيران للشحن الجوى" تختتم مشاركتها فى معرض الهند 2018







كتب هانى عثمان

اختتمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مشاركتها فى معرض الهند للشحن الجوى Air Cargo India 2018، الذى أقيمت فعالياته بين 20 و22 فبراير الجارى فى مدينة مومباى، وشهد الحدث مشاركة كبريات شركات الطيران وعدد من المطارات العالمية وشركات الشحن الجوى عالميا، إضافة لممثلين عن مؤسسات دولية متخصصة بمجال الطيران والشحن الجوى.

وفى هذا الإطار، قال الطيار باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، إن هدف المشاركة فى الحدث هو إطلاع المشاركين وزائرى المعرض على أحدث الخدمات والتسهيلات التى تقدمها شركة مصر للطيران للشحن الجوى، فضلا عن كونه منصة دولية للتواصل مع خبراء الشحن الجوى وكبار مسؤولى شركات الطيران والمطارات العالمية ووكلاء الشحن والعملاء من مختلف دول العالم.

وأضاف "جوهر"، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن السوق الآسيوية من الأسواق المهمة بالنسبة للشركة، لا سيما السوق الهندية، إذ إن الشركة بصدد التوسع فى شبكة خطوطها لتصل خدماتها للهند والصين بطراز إيرباص A330-200F المقرر استلام أولى طائراته فى يونيو الجارى، والتى تستوعب الواحدة منها حمولة تصل إلى 59 طنا.

وبحسب التصريحات، فقد عقد وفد شركة مصر للطيران للشحن الجوى على هامش فعاليات المعرض، برئاسة الطيار باسم جوهر، عددا من اللقاءات مع مجموعة من ممثلى كبرى المطارات ووكلاء الشحن فى العالم، للوقوف على آخر التطورات فى قطاع الشحن، خاصة فيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة والحلول اللوجستية التى تستهدف تطوير خدمات وأنشطة الشركة.

وتناولت اللقاءات بحث إمكانية الاتفاق مع شركات طيران تشغل رحلات شحن داخلية للمدن الهندية المختلفة، للوصول لكل النقاط المهمة داخل السوق الهندية، سواء للصادرات أو الواردات، إضافة إلى التركيز على تغذية شبكة خطوط مصر للطيران، سواء من الفراغات المتاحة للبضائع على شبكة طائرات الركاب أو طائرات الشحن.

يُذكر أن مشاركة شركة مصر للطيران للشحن الجوى فى المؤتمر ضمت بجانب الطيار باسم جوهر رئيس مجلس إدارة الشركة، كلا من: عادل هلال رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومحيى شنيشن مدير إدارة التسويق وبالشركة، بمشاركة وكيل مبيعات الشحن بالهند Allied Aviation International.