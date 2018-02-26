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مصرع طالب سقط أسفل قطار خط أبى قير أثناء تسلقه فى محطة الإصلاح بالإسكندرية

الإثنين، 26 فبراير 2018 12:40 ص
مصرع طالب سقط أسفل قطار خط أبى قير أثناء تسلقه فى محطة الإصلاح بالإسكندرية جثة ـ صورة أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى طالب مصرعه عقب اصطدامه بقطار أبى قير فى محطة الإصلاح بالإسكندرية، وكان قد اختل توازنه أثناء تسلقه القطار.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور ثان المنتزة بمصرع شخص أسفل قطار خط أبى قير، وبالانتفال والفحص، تبين أنه أثناء استقلال المعتصم بالله أسامة محمد السيد 14 سنة طالب بالصف الأول الإعدادى مقيم منطقة العصافرة قبلى، القطار رقم 49 "خط أبى قير" المتجه لمحطة قطار سيدى جابر من محطة الإصلاح.. اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، مما أدى لوفاته.

وبسؤال والده أسامة محمد السيد 49 سنة تاجر، مقيم بذات العنوان أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجلة، لم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، تحرر المحضر رقم 2018/1931 إدارى ثان المنتزة، وجار العرض على النيابة.

 


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