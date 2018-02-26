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الإثنين، 26 فبراير 2018 09:30 م
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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى 6 حوادث طرق بالسويس

الإثنين، 26 فبراير 2018 06:00 م
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين فى 6 حوادث طرق بالسويس حوادث طرق-ارشيفيه





السويس- سيد نون
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 أشخاص آخرين فى 6 حوادث بطرق السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ملاكى للانقلاب بطريق الإسماعلية وتصادم سيارتين بطريق السويس - القاهرة وانقلاب سيارة نقل بطريق السويس – القاهرة وانقلاب دراجة نارية بالقرب بشارع الجيش بالسويس، وتصادم سيارتين بطريق الأدبية.

وقال مصدر طبى بالسويس، إن المتوفين فى حوادث الطرق تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى السويس العام، مشيرا إلى أن المصابين تم علاجهم جميعا ولا يوجد حالات خطرة بينهم.

 

 

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