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مصرع سيدة بالإسكندرية لتناولها وجبة طعام فاسدة

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:54 م
مصرع سيدة بالإسكندرية لتناولها وجبة طعام فاسدة اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقيت سيدة مصرعها مساء اليوم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، لتناولها طعامًا فاسدًا وأصيب زوجها بحالة إعياء شديدة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم أول المنتزه بوفاة سيدة.. داخل سكنها بمنطقة سيدى بشر قبلى.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثالث بالعقار المشار إليه ووجود جثة قاطنتها ف.ع.ع 59 سنة موظفة بمديرية التربية والتعليم مسجاة بأرضية حجرة نومها، ترتدى كامل ملابسها، بمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وإصابة زوجها م.م.ح 69 سنة بالمعاش بحالة إعياء شديدة، وتم نقله للمستشفى الرئيسى الجامعى "قسم السموم"، كما تبين وجود آثار قيء بأرضية الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مرتبة، وبسؤال شقيق المتوفاة ع.ع.ع 68 سنة، تاجر، مقيم بالعقار محل البلاغ، أيد ما جاء بالمعاينة.

وأضاف أن شقيقته المتوفاة وزوجها يقيمان بمفردهما ورجح سبب وفاتها وإصابة زوجها لتناولهما اطعمة فاسدة بالمنزل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك وتم إخطار النيابة العامة وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 2018/2579 إدارى أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة.


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