مصرع ربة منزل سقطت أسفل عجلات القطار بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل فى العقد الثانى من العمر اليوم مصرعها أسفل عجلات القطار وذلك أثناء محاولتها النزول من القطار أثناء التهدئة قبل دخوله محطة سكك حديد سوهاج تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج العام وتم إعادة حركة السير على خط السكة الحديد

وكان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمة الأمنية المكلفة بتأمين سكك حديد سوهاج بمصرع ربة منزل إثر سقوطها أسفل عجلات قطار أثناء محاولتها النزول من القطار تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وعادت حركة سير القطارات مرة أخرى جارِ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.