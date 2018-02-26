مصدر أمنى: لصوص العمرانية استهدفوا سرقة السجائر لارتفاع سعرها وسهولة حملها







كتب بهجت أبو ضيف

قال مصدر بمديرية أمن الجيزة: إنه تم فحص عدد من المشتبه بهم والمسجلين خطر، للتوصل لهوية المتهمين بكسر حائط محل تجارى وسرقة كراتين سجائر ومبلغ مالى بالعمرانية.

وذكر المصدر أن المسروقات تقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه، حيث المتهمين استهدفوا سرقة السجائر لارتفاع قيمتها وسهولة بيعها، واستغلوا أن المحل المسروق لا يحتوى على كاميرات مراقبة.

وفى السياق انتقل خبراء المعمل الجنائى لإجراء المعاينة للمحل المسروق، وتبين لهم أن المتهمين كسروا القفل الخاص بالمدرسة المجاورة للمحل، وأحدثوا كسر بالحائط الفاصل بين المدرسة والمحل.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد تعرض محل تجارى "سوبر ماركت" للسرقة على يد مجهولين بشارع الهرم بالطالبية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات، أن المحل ملاصق لسور مدرسة، وأن المتهمين تسللوا للمدرسة، ثم أحدثوا كسرا بالحائط الفاصل بينهما، واستولوا على كمية من السجائر وعلب شيكولاتة، ومبلغ مالى وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.