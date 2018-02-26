مصادر بمؤسسة أسوان للقلب: مجدى يعقوب بحالة صحية جيدة وموجود بأسوان حاليا

مصادر بمؤسسة أسوان للقلب: مجدى يعقوب بحالة صحية جيدة وموجود بأسوان حالياالإثنين، 26 فبراير 2018 11:16 م
دكتور مجدي يعقوب
كتبت أمل علام
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أكدت مصادر مقربة من الدكتور مجدي يعقوب، بأنه بصحة جيدة، وتم إجراء مكالمات هاتفية معه منذ ساعة تقريبا، وهو حاليا بأسوان ويمارس حياته بشكل طبيعي.
وأكدت المصادرأنه لا صحة لما تردد بوسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض الدكتور مجدي يعقوب لوعكة صحية، مؤكدة أنه حاليًا بأسوان لحضور اجتماع الفريق الطبي الخاص به لبحث الخطة المستقبلية للمؤسسة التي يرأسها.
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