مسئول ببنك مصر: ٢،٥ مليار جنيه لقروض محدودى الدخل حاجزى الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

قالت هند فهمى، نائب رئيس التجزئة فى بنك مصر، إن إقدام البنوك على تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى، يرجع لوجود قانون ينظم هذا المشروع ويضمن كافة حقوق الأفراد والمؤسسات التمويلية.

وأضافت هند فهمى، أن قرار تخفيض سعر الفائدة على شقق الإسكان الاجتماعى، هدفه التيسير على المواطنين محدودى الدخل، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين.

وأوضحت أن بنك مصر قرر إنشاء وحدة للتمويل العقارى، وذلك بهدف تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين المتعاملين مع البنك والحاجزين لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى. وأشارت لأن كافة فئات المجتمع تستطيع الحصول على قروض تمويل عقارى من خلال وحدة التمويل العقارى، لافتة إلى أن العام الماضى البنك خصص مليار جنيه عبارة عن قروض لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أن البنك قرر رفع المبلغ المخصص لقروض التمويل العقارى إلى 2.5 مليار جنيه.