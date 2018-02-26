مسؤول تنفيذى: ماريوت تستثمر مليارى دولار فى السعودية على مدى 4 سنوات







الرياض (رويترز)

قال مسئول تنفيذى اليوم الإثنين، إن ماريوت انترناشونال ستستثمر مليارى دولار فى السعودية فى السنوات الأربع القادمة من خلال مضاعفة عدد الغرف الفندقية التى تديرها هناك.

وتهدف المملكة لدعم السياحة المحلية والدولية فى خطتها لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط. وحددت مستوى مستهدفا لإنفاق السياح المحليين والأجانب عند 46.6 مليار دولار فى 2020 ارتفاعا من 27.9 مليار دولار فى 2015.

وقال أليكس كرياكيديس الرئيس والعضو المنتدب للشرق الأوسط وأفريقيا فى ماريوت، لرويترز إن شركته ستزيد عدد الغرف فى فنادقها إلى حوإلى 12 ألفا و500 فى السنوات الأربع المقبلة، من نحو 6800 غرفة حاليا.

وأضاف فى مقابلة أن العمل جار الآن فى بناء نحو ستة آلاف غرفة جديدة بتكلفة مليارى دولار، مضيفا أن الشركة ستدير 52 فندقا حال استكمال العمل، ارتفاعا من 23 فندقا الآن.

وتدير الشركة علامات ماريوت وريتز كارلتون ولوميرديان وشيراتون فى السعودية، بين علامات أخرى.

وفتح فندق ريتز كارلتون أبوابه مجددا للجمهور هذا الشهر، بعد أكثر من شهرين تحول خلالها إلى سجن مؤقت لرجال أعمال سعوديين بارزين ومسؤولين سياسيين احتجزوا فى إطار حملة على الفساد فى المملكة.

وقال كرياكيديس إن الإغلاق المؤقت لريتز كارلتون لم يلحق ضررا بعمليات المجموعة فى المملكة، مضيفا أن الحملة على الفساد ينبغى أن تطمئن المستثمرين.

وأضاف أن السياحة المحلية لا تزال تشكل معظم الزائرين.

وقالت السلطات السعودية إنها ستصدر تأشيرات سياحية للأجانب هذا العام، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل.

ولإجتذاب زائرين، قالت المملكة إنها ستطور منتجعات فى حوإلى 50 جزيرة فى البحر الأحمر قبالة الساحل السعودي، ومدينة ترفيهية جنوبى الرياض تتضمن ملاعب للجولف ومضمار لسباق السيارات وحديقة عامة للألعاب والترفيه.