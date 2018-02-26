video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 فبراير 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مرافعة دفاع 4 من رؤساء مجلس إدارة الأهرام السابقين فى قضية "الهدايا" اليوم

الإثنين، 26 فبراير 2018 08:00 ص
مرافعة دفاع 4 من رؤساء مجلس إدارة الأهرام السابقين فى قضية "الهدايا" اليوم محكمة جنايات _ أرشيفية





كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، برئاسة المستشار حسنى الضبع، لمرافعة دفاع 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين هشام عبد المجيد ووليد الديب، وسكرتارية عاصم عبد الفتاح.

 وانتهت المحكمة فى جلستها السابقة من فض أحراز القضية وهى عبارة كراتين تحوى دفاتر عن السنوات التى شهدت إرسال الهدايا لمسئولين فى الدولة، وقيتما كان يرأس مجلس ادارة الأهرام المتهمين الأربعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة دعوى إلزام خالد الصاوى بتعويض مؤلف "هى ودافنشى" للمحكمة الاقتصادية

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"رشوة وزارة الصحة" لـ28 فبراير

المحكمة العمالية ترفض طلب فصل عمال شركة المنصورة للرتنجات

تأجيل إعادة محاكمة دومة بـ "أحداث مجلس الوزراء" للغد لاستكمال فض الأحراز

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

هدايا الاهرام

المال العام



لا تفوتك
السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

السيسي: عمق مركز قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب 27 مترا تحت الأرض

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

فيديو.. رئيس أركان القوات المسلحة يوضح تفاصيل المرحلة الثانية من عملية سيناء 2018

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

دعاية انتخابات الرئاسة عبر 62 عاما.. ناصر اعتمد على شعبيته ومقاومة الاستعمار.. والسادات أول من رفع شعار "واحد مننا".. مبارك خلع "البدلة" 2005 وأيمن نور فتح القميص.. ومرسى اختار "الأحمر الدموى" خلفية لدعايته

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

هل يشهد مؤتمر "الأوقاف" 28 تعريفا متفق عليه للإرهاب؟.. مختار جمعة: أصبح صناعة وتجارة.. وزير باكستانى: معارضة الدين والتهكم عليه تولد التطرف.. مفتى القدس:الفراغ الفكرى وغياب الحوار المفتوح أبرز الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة