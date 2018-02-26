مرافعة دفاع 4 من رؤساء مجلس إدارة الأهرام السابقين فى قضية "الهدايا" اليوم

مرافعة دفاع 4 من رؤساء مجلس إدارة الأهرام السابقين فى قضية "الهدايا" اليومالإثنين، 26 فبراير 2018 08:00 ص
محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، برئاسة المستشار حسنى الضبع، لمرافعة دفاع 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل أضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين هشام عبد المجيد ووليد الديب، وسكرتارية عاصم عبد الفتاح.
وانتهت المحكمة فى جلستها السابقة من فض أحراز القضية وهى عبارة كراتين تحوى دفاتر عن السنوات التى شهدت إرسال الهدايا لمسئولين فى الدولة، وقيتما كان يرأس مجلس ادارة الأهرام المتهمين الأربعة.
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