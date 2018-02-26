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مدير مكتب نتنياهو شاهد ضده فى قضية فساد للمرة الثالثة

الإثنين، 26 فبراير 2018 11:41 ص
مدير مكتب نتنياهو شاهد ضده فى قضية فساد للمرة الثالثة نتنياهو





كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن مدير طاقم رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو السابق أرى هارو، هو من سرب معلومات للشرطة الإسرائيلية تتعلق بلقاءات نتنياهو بمدير شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزيك" شاؤول الوفتش والتى أدت إلى اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ4000 والتى يتم التحقيق فيها مع نتنياهو.

 

وقالت الصحيفة إن الشرطة الإسرائيلية ستستدعى "هارى" للشهادة ضد "نتنياهو" قريبا، بعدما كان شاهد ملك فى قضيتن أخريتين هى القضية 1000 المتهم فيها نتنياهو بالحصول على سجائر فاخرة من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب والقضية 2000 المتعلقة بعلاقة نتنياهو برئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت".

 

وسيخضع "نتنياهو"، الجمعة المقبلة للتحقيق فى ملف 4000 ويتمثل فى إرشاء صاحب شركة "بيزك" مقابل نشر أخبار إيجابية عن نتنياهو بموقع "واللا" الإسرائيلى.


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