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محكمة إسرائيلية تقضى بسجن يهودى 38 عاما لانضمامه لداعش

الإثنين، 26 فبراير 2018 09:20 م
محكمة إسرائيلية تقضى بسجن يهودى 38 عاما لانضمامه لداعش تنظيم داعش الإرهابى





القدس (أ ف ب)
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حكمت محكمة إسرائيلية الاثنين، على يهودى اعتنق الإسلام بالسجن 38 شهرا اثر إدانته بمحاولة الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا.

وأصبح فالنتين مازليفسكى، المهاجر البيلاروسى البالغ 40 عاما الذى هاجر إلى إسرائيل عام 1996، أول إسرائيلى من يهودى تتم إدانته لصلاته بتنظيم داعش، كما أفاد جهاز الأمن الدخلى الإسرائيلى (الشين بيت).

واعتقل مازليفسكى فى فبراير 2017، بعد أسابيع قليلة من محاولة السفر من إسرائيل إلى تركيا، حيث كان من المفترض أن يعبر الحدود إلى سوريا للانضمام الى التنظيم الإرهابى.

وذكرت محكمة منطقة الناصرة أن مازليفسكى كان لديه "هدف واحد، الانضمام للتنظيم".

وتابعت أنه تصرف "بناءً على أيدلوجية التنظيم" بشكل "ينتهك القانون ويعرض أمن الدولة للخطر".

واعتنق المهاجر البيلاروسى الإسلام عام 2000 اثناء تادية الخدمة الإلزامية فى الجيش حين التقى مسلمة من عرب إسرائيل اصبحت لاحقا زوجته وأم اولاده الخمسة.

وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن مازليفسكى تابع باستمرار المحتوى الإلكترونى الذى ينشره التنظيم الجهادى المتطرف على الانترنت.

 


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